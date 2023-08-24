Стало известно о разногласиях Google и Samsung в работе над AR-шлемом

По данным Insider, планы Google по созданию гарнитуры смешанной реальности в партнерстве с Samsung, известной в компании как Project Moohan, сталкиваются с проблемами.

© Ferra.ru

Сотрудничество стало «политической головной болью» внутри Google, причем источники утверждают, что участие Samsung дает ей возможность оказывать значительное влияние на характеристики продукта.

Опасения по поводу возможных конкурентов со стороны других аппаратных подразделений Google привели к сохранению секретности вокруг проекта. В статье южнокорейского издания SBS Biz говорится о том, что Samsung усиливает контроль над проектом и, возможно, откладывает выпуск гарнитуры до середины следующего года.

Несмотря на то, что руководитель направления AR-программ Google Марк Люковский недавно покинул свой пост, компания продолжает исследовать потенциал AR-очков. Она интегрирует программное обеспечение Iris в проект под названием Betty, целью которого является создание программного обеспечения «Micro XR» для производителей таких очков.