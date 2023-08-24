Google удалила удобный гостевой режим в Chromecast

Компания Google прекращает использование функции гостевого режима на устройствах Chromecast, которая появилась в 2014 году. Эта функция позволяла пользователям передавать контент на телевизор, не входя в сеть Wi-Fi хозяина.

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Это было особенно удобно для гостей, которые могли просто ввести 4-значный PIN-код в приложении, отображаемый на экране. Для работы этой функции Chromecast излучает уникальный маячок Wi-Fi и Bluetooth, благодаря чему находящиеся поблизости телефоны могут обнаружить устройство и выполнить на него трансляцию контента, даже если они находятся в сотовой или другой сети Wi-Fi.