Магнитные бури сегодня, 24 августа: прогноз геомагнитной обстановки

Геомагнитные бури, которые также известны как вспышки на солнце, могут оказывать крайне негативное воздействие на организм человека. 24 августа ожидается повышенная солнечная активность, что может спровоцировать особенно сильные магнитные бури на солнце.

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Подробнее об опасности данного явления 24 августа читайте в материале «Рамблера».

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Геомагнитный фон 24 августа 2023 года

По данным экспертов, 24 августа пройдет одна из самых серьезных геомагнитных бурь. Специалисты предполагают, что на фоне этого сегодня многие люди столкнутся с сонливостью, раздражительностью, упадком сил и нервозностью.

24 августа солнечная активность будет самой высокой за весь месяц. Вероятность магнитных бурь 89%.

С полуночи и до трех часов ночи по московскому времени ожидается однократная трехчасовая буря силой до 3-х баллов. С 9 утра до 15 часов дня по московскому времени пройдет полный магнитосферный штиль. Он будет длиться три часа и станет самым хорошим и комфортным периодом для каждого метеопата.

В оставшиеся часы, с 3 часов ночи и до 9 утра, а также с 15 часов дня и до полуночи нового дня по московскому времени ожидается нейтральная обстановка. Сила геоударов в это время будет находиться на уровне 2-х баллов.

Опасность геомагнитных бурь

Геомагнитные бури представляют особую опасность для людей, которые страдают артериальной гипертонией, гипотонией, а также другими болезнями сердца. 70% случаев инфарктов, инсультов и гипертонических кризисов, как правило, приходится на периоды геомагнитной активности.

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Магнитные бури на солнце нередко провоцируют и другие неприятные симптомы. В их числе: головная боль, мигрени, бессонница, общее плохое самочувствие, учащенное сердцебиение. Специалисты объясняют это тем, что геомагнитная активность может замедлять кровоток и вызывать кислородное голодание тканей.

Как уменьшить негативное влияние магнитных бурь на организм

Чтобы минимизировать воздействие геомагнитных бурь на организм, важно предпринимать профилактические меры. Прежде всего откажитесь от спиртного и жирной пищи, повышающей холестерин. Отдавайте предпочтение фруктам, которые богаты калием и магнием, а также пейте больше чистой воды.