Суд оштрафовал Telegram на 50 тыс. рублей

Компания Telegram была оштрафована на 50 тысяч рублей мировым судебным участком Москвы за отказ локализовать данные российских пользователей в РФ, передает ТАСС.

Это первый штраф организации за подобное правонарушение.

«Суд признал виновной компанию Telegram по ч. 5 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором требования об уточнении персональных данных, если они являются неточными или незаконно полученными) и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей», - заявил судья.

В конце июня Telegram был оштрафован судом Москвы на 4 млн рублей. Решение было связано с отказом мессенджера удалить 32 телеграм-канала, на которых публикуется несоответствующая действительности информация о специальной военной операции и ее участниках.