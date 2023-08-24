Суд в Москве оштрафовал TikTok на 2 млн рублей

Мировой судебный участок в Москве оштрафовал компанию TikTok на 2 млн рублей за публикацию четырех видеороликов с демонстрацией нетрадиционных отношений. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала судебного заседания.

"Признать компанию TikTok виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством Российской Федерации) и назначить этой организации наказание в виде штрафа на сумму 2 млн рублей", - зачитал свое решение судья Тимур Вахрамеев.