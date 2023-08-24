Суд оштрафовал Telegram на 50 тыс. рублей

Мировой суд оштрафовал компанию Telegram Messenger Inc. на 50 тыс. рублей за отказ локализовать данные российских пользователей. Об этом рассказал корреспондент ТАСС из мирового судебного участка Москвы № 422.

Это первый штраф Telegram за подобное правонарушение.

На прошлой неделе сообщалось, что Telegram может вновь грозить многомиллионный штраф за повторный отказ локализовать данные россиян.

До этого суд в Таганском районе Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на четыре млн рублей за отказ удалить 32 канала с публикациями информации о военной операции на Украине и ее участниках, которая считается не соответствующей действительности.

В августе мировой судья в Москве назначил административный штраф в размере 3 млн руб. компании Google за неудаление контента, который содержит недостоверную информацию о ходе спецоперации на Украине и другие запрещенные в РФ сведения.