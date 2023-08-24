Раскрыты дизайн и характеристики флагманского смартфона Realme GT5

Компания Realme опубликовала сразу несколько промо-материалов выходящего флагманского смартфона GT5. Об этом сообщает портал Mobiltelefon.

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В целом смартфон отдаленно напоминает предшественника с небольшими отличиями. Так, задняя крышка будет выполнена из единой стеклянной панели, которая также будет заходить на блок камер. Вместе с тем, справа от камер появится прозрачное «окно», под которым разместят небольшое LED-кольцо, разделенное на четыре элемента. Там же можно рассмотреть муляж чипсета и другого «железа» устройства. Похожее решение с меньшим «окном» применялось в Realme GT3.

Известно, что смартфон получит 6,74-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. За производительность новинки будет отвечат флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2. Также смартфон предложит до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 1 ТБ встроенного хранилища стандарта UFS 4.0.

Realme GT5 получит основную камеру Sony IMX890 с разрешением 50 Мп и поддержкой оптической стабилизации, ультраширокоугольный датчик на 8 Мп и макромодуль с разрешением 2 Мп. Вместе с тем подтверждено существование двух версий — с аккумулятором емкостью 4600 мАч и зарядкой на 240 Вт, а также версии с батареей 5000 мАч при 150 Вт.