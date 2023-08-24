Apple ограничит скорость передачи данных через комплектный USB в iPhone 15

Скорость передачи комплектных проводов USB-C для iPhone 15 может быть ограничена из-за использования стандарта USB 2.0. Об этом сообщает портал 9to5mac со ссылкой на инсайдера Majin Bu.

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Согласно источнику, кабель USB-C для iPhone 15 получит длину 1,6 м. Он будет более плотным и прочным, а также будет поддерживать стандарт USB 2.0. Такая технология позволяет передавать данные по проводу с максимальной скоростью 480 Мбит/с. Таким образом переход от проприетарного Lightning на USB-C не покажет никаких изменений по этому показателю, так как фирменный разъем Apple тоже основан на UBS 2.0.

Компания Apple уже полностью отказалась от Lightning в своих планшетах. Так, iPad Air получил USB-C 3.1, iPad 10 — USB-C 2.0. Не исключено, что стандарт второй версии будет использован в базовых iPhone 15, тогда как модели Pro предложат поддержку более современного USB 3.1 или Thunderbolt, как в случае с iPad Pro.

Также существует мнение, что все новые модели iPhone 15 будут поддерживать Thunderbolt, но Apple будет продавать такие кабели и класть в коробку стандартный USB-C 2.0, так как провода Thunderbolt дороже обычных. Apple продает 80-сантиметровый кабель Thunderbolt 3 за $39, в то время 1,8-метровая версия Thunderbolt 4 предлагается уже $129.