Apple отказалась признавать проблему самых дорогих наушников бренда

Корпорация Apple отказалась признавать проблему самых дорогих наушников AirPods. Об этом сообщает издание 404 Media.

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Журналисты портала обратили внимание, что пользователи наушников американского бренда подали на компанию в суд. Владельцы AirPods Max отметили, что в чашечках наушников собирается конденсат. Юристы Apple в ответ заявили, что компания не считает данную особенность гарантийным случаем. AirPods Max являются самыми дорогими наушниками Apple, их стоимость составляет 550 долларов, или около 52 тысяч рублей.

В материале говорится, что жалобы на образующийся в чашечках гарнитуры конденсат появились в декабре 2020 года, после выхода устройства в продажу. Выяснилось, что в ходе длительного использования наушников чашечки могут оказаться влажными. Тогда пользователи предположили, что этот случай является гарантийным.

В материалах для суда юристы Apple отметили, что конденсат может появиться в случае неправильной эксплуатации устройства, которое не имеет защиты от влаги. Также специалисты юридического отдела корпорации заявили, что истцы умолчали о том, каким образом использовали наушники.