Американские ученые назвали необходимое число людей для заселения Марса

Если Марс когда-нибудь будет колонизирован, то в число первых людей, отправившихся покорять новую планету, точно не войдут невротики.

Ключевыми чертами характера, которые потребуются колонизаторам, назвали доброжелательность, умение объединяться и работать в команде, а также эмоциональную стабильность.

Такие выводы сделали американские ученые, которые смоделировали жизнь людей на Марсе. Еще одно открытие, которое сделали ученые, для колонизации Марса хватит 22 человек, а не 110, как считалось ранее.

Оказалось, что из-за иного исчисления марсианских лет для обеспечения всего необходимого потребуется меньше людей.