Американские ученые назвали необходимое число людей для заселения Марса

Американские ученые заявили, что для заселения Марса потребуется 22 эмоционально стабильных человека
Если Марс когда-нибудь будет колонизирован, то в число первых людей, отправившихся покорять новую планету, точно не войдут невротики.
Ключевыми чертами характера, которые потребуются колонизаторам, назвали доброжелательность, умение объединяться и работать в команде, а также эмоциональную стабильность.
Такие выводы сделали американские ученые, которые смоделировали жизнь людей на Марсе. Еще одно открытие, которое сделали ученые, для колонизации Марса хватит 22 человек, а не 110, как считалось ранее.
Оказалось, что из-за иного исчисления марсианских лет для обеспечения всего необходимого потребуется меньше людей.
Но при этом нужно будет уделить огромное значение их здоровью и факторам стресса, из-за которых процесс колонизации может ухудшиться, уверены ученые. Тем более, на данный момент неизвестно, как на здоровье человека скажется пониженная гравитация и как они будут себя вести при стрессовых ситуациях, находясь на другой планете, отметили ученые в материале, опубликованном на сервере препринтов arXiv.