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Американские ученые заявили, что для заселения Марса потребуется 22 эмоционально стабильных человека

Если Марс когда-нибудь будет колонизирован, то в число первых людей, отправившихся покорять новую планету, точно не войдут невротики.

Американские ученые назвали необходимое число людей для заселения Марса
© globallookpress.com

Ключевыми чертами характера, которые потребуются колонизаторам, назвали доброжелательность, умение объединяться и работать в команде, а также эмоциональную стабильность.

Такие выводы сделали американские ученые, которые смоделировали жизнь людей на Марсе. Еще одно открытие, которое сделали ученые, для колонизации Марса хватит 22 человек, а не 110, как считалось ранее.

Оказалось, что из-за иного исчисления марсианских лет для обеспечения всего необходимого потребуется меньше людей.

Но при этом нужно будет уделить огромное значение их здоровью и факторам стресса, из-за которых процесс колонизации может ухудшиться, уверены ученые. Тем более, на данный момент неизвестно, как на здоровье человека скажется пониженная гравитация и как они будут себя вести при стрессовых ситуациях, находясь на другой планете, отметили ученые в материале, опубликованном на сервере препринтов arXiv.

Ранее по найденной грязи на Марсе ученые пришли к выводу, что здесь точно раньше была жизнь.