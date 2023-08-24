В России намерены создать ветроустойчивый дирижабль

Руководитель проектной группы воздушных средств Фонда перспективных исследований Ян Чибисов сообщил о начале работы над проектом создания ветроустойчивого дирижабля для грузоперевозок в труднодоступные районы страны и освоения новых месторождений полезных ископаемых, передает РИА Новости.

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Длина ветроустойчивого дирижабля «Шкипер» составляет 100 метров, следует из презентации руководителя на форуме «Технопром-2023». Он сможет с оптимальной загрузкой 33 тонн груза летать на расстояния до 3 тысяч километров.

Его максимальная грузоподъемность составляет 60 тонн. Максимальная скорость у земли – 206 километров в час.

По словам Чибисова, в настоящее время важно сделать дирижабль эксплуатационно-пригодным или хотя бы довести до уровня вертолетной техники по ветровым нагрузкам. Он указал на то, что дирижабль будет доставлять грузы в отдаленные территории в масштабе как отдельных регионов, так и страны в целом.