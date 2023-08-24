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Такого нет даже в Android: iPhone получили эксклюзивную возможность в Google Chrome

Пользователи iPhone теперь могут переместить адресную строку (также известную как Omnibox) в браузере Google Chrome на нижнюю часть экрана.

Пользователи iPhone получили эксклюзивную функцию в Google Chrome
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На данный момент эта возможность доступна лишь на iOS. Стоит отметить, что перемещение адресной строки ближе к нижней части экрана позволяет пользователям заметно более удобно управлять браузером одной рукой.

Для того, чтобы переместить Omnibox в iOS-версии Chrome на нижнюю часть экрана, пользователи должны ввести chrome://flags в адресной строке. После этого в строке поиска следует ввести bottom-omnibox-steady-state, что приведёт к нужному флагу.

Стоит отметить, что когда iOS 15 была в бета-версии, Apple переместила адресную строку на нижнюю часть экрана в мобильном браузере Safari. Это вызвало недовольство среди поклонников iPhone.

Теперь же пользователи Safari на iPhone могут выбирать местоположение адресной строки браузера — сверху или снизу экрана.

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