Складной Samsung Galaxy Z Fold 5 существенно подешевел в России

Складной флагманский смартфон южнокорейской компании Samsung Galaxy Z Fold 5 за короткое время существенно упал в цене.

© Samsung

Всего через пару недель после официального релиза устройства, его стоимость уменьшилась на 40 тыс рублей. Так, сеть магазинов DNS предлагает приобрести смартфон за 160 тысяч рублей, и это за модель с внутренним объёмом памяти в 512 ГБ!

Однако на площадке Ozon цена ещё более привлекательна — всего 150 тыс. рублей. Эксперты предполагают, что к новогодним праздникам стоимость может снизиться до 100 тыс. рублей.

Отметим, что подобный резкий спад цен может говорить о высоком спросе на новинку и стремлении ритейлеров привлечь покупателей акционными предложениями.