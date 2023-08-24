Маск оценил интервью Трампа ведущему Такеру Карлсону

Американский предприниматель, владелец компаний Tesla, SpaceX Илон Маск оценил интервью экс-президента страны Дональда Трампа, которое было опубликовано в соцсети X (бывший Twitter). Своим мнением он поделился в комментариях.

Он рассказал, что с интересом послушал интервью политика ведущему Такеру Карлсону.

«Интересно услышать вещи напрямую, а не через фильтр СМИ», — отметил Маск.

В этом интервью бывший американский лидер обвинил действующего президента страны Джо Байдена в неспособности посодействовать прекращению конфликта на Украине.