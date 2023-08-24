Ракета США Electron вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Американская ракета Electron, стартовавшая в четверг из Новой Зеландии, вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Acadia компании Capella Space. Об этом передате «Интерфас», ссылаясь на сообщение компании-разработчики носителя Rocket Lab.

Спутник выведен на орбиту высотой 640 км. Благодаря радару с синтезированной апертурой (SAR), аппарат сможет обеспечить высокое разрешение снимков — до 0,3 метра и максимальную скорость доставки заказа для госучреждений и частных клиентов.

Capella Space планирует, что создаваемая группировка из 36 спутников позволит получать изображение любой части планеты с интервалом не более одного часа.

Компания Capella Space в 2020 году подписала контракт с Пентагоном на предоставление данных для ВМС США, а также с Национальным агентством геопространственной разведки (National Geospatial-Intelligence Agency, NGA) США, в задачи которого входит обеспечение военных, государственных и гражданских пользователей данными видовой разведки. Оно входит в разведывательное сообщество США.