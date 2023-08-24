В России выросла популярность блокировщиков спам-звонков

Россияне стали чаще пользоваться услугами по определению и блокировке спам-звонков. Это привело к кратном росту установок таких сервисов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на участников рынка.

Так, в «МегаФоне» с декабря 2022 года число абонентов, которые подключили себе услугу по определению спам-звонков, выросло с 1 млн до 6,5 млн. Совокупная база пользователей сервисов «Тинькофф» (определитель номера и секретарь Олег) составляет 6,5 млн человек, треть от всех пользователей определителя подключили сервис в этом году. Число скачиваний из Google Play приложения Kaspersky Who Calls за год увеличилось с 1 млн до 5 млн.

В «Яндексе» рассказали, что число поисковых запросов по фразе «защита от спам-звонков» за год выросло в 2,3 раза. По данным «РТК-Солар», с начала года количество установленных приложений по защите от спам-звонков увеличилось на 18 20%. Тренд подтверждают и в других компаниях, но не все готовы раскрывать абсолютные показатели.

В «РТК-Солар» поясняют, что сейчас на рынке сотни антиспам-приложений как отечественных, так и зарубежных разработчиков. Зачастую такие сервисы являются частью антивирусной защиты или дополнением банковского приложения. При этом подобных сервисов становится больше, поскольку растет количество спамеров.