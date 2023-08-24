Глобальное потепление может остановить фотосинтез в тропиках

Критическая температура, превышение которой выведет из строя фотосинтетические механизмы тропических деревьев, составляет 46,7 градуса Цельсия. Такие выводы сделал коллектив ученых, исследовавший воздействие жары на листья растений. По их мнению, фотосинтез в тропиках отключится после того, как средняя температура воздуха на Земле возрастет до указанной величины. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Международная группа ученых из США, Панамы, Бразилии, стран Европы и Австралии под руководством Кристофера Даути утверждает, что листья в тропических лесах после чрезмерного повышения температуры воздуха "перегреются и перестанут участвовать в фотосинтезе". И это, подчеркивают ученые, самый неблагоприятный сценарий, который ожидает Землю в текущем тысячелетии. Такие выводы были сделаны после изучения лесов Бразилии, Пуэрто-Рико, Панамы и Австралии.

Замеры показали, что сейчас в дневное время крона деревьев в среднем прогревается до 34 градусов и лишь в некоторых случаях до 40 градусов.

Впрочем, не все ученые считают, что повышение температур остановит фотосинтез. Большинство специалистов полагают, что глобальное потепление в целом благотворно повлияет на растения.