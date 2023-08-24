Производитель чипов Nvidia обогнал конкурентов с выручкой в ​​$13,5 млрд

Производитель чипов Nvidia значительно превзошел квартальные ожидания, заработав $13,5 млрд выручки – на $2 млрд больше, чем прогнозировали аналитики Уолл-стрит. Они предсказывали сумму в $11,2 млрд. Все это происходит на фоне стремительного роста спроса на его компьютерные чипы, которые используются в системах искусственного интеллекта (ИИ). Nvidia, компания, которая работает на рынке 30 лет, является одним из крупнейших победителей бума искусственного интеллекта и сейчас ее стоимость оценивают в более чем один триллион долларов. Чипы ее производства используются почти во всех основных мировых приложениях искусственного интеллекта, включая ChatGPT. В отличие от некоторых своих конкурентов, таких как Intel, Micron Technologies и Advance Micro Devices (AMD), Nvidia отдала значительную часть своих инвестиций и усилий в разработку чипов, которые могут обеспечивать работу систем искусственного интеллекта, а не инвестировала исключительно в завоевание доли рынка в космосе.