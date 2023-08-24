Фотосинтез в джунглях может прекратиться из-за жары. Об этом пишет CNN.

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Листья некоторых растений в тропиках теряют способность к фотосинтезу, что может иметь последствия для экологии. Предельной температурой для фотосинтеза считается 46,7°C, причем достаточно, чтобы до этого уровня поднялась не температура воздуха, а температура самих листьев. К такому выводу пришли по результатам исследований ученые из США, Австралии и Бразилии.

При этом отмечается, что сейчас критический порог переходят 0,1% всех листьев, однако в случае увеличения глобальной температуры на 4°C критический порог будет перейден. Отмечается, что настолько значительного роста температуры на планете пока не ожидается.

До этого сообщалось, что загрязнение воды микропластиком мешает фотосинтезу водорослей-симбионтов инфузорий.