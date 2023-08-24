$94.44+0.32102.25-0.51

В России разработали новый способ получения полимеров для космоса

В России разработали более быстрый способ получения стойких полимеров, использующихся в космической, электронной и энергетической промышленностях. Над ним трудились ученые Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева и Института элементоорганических соединений Российской Академии наук им. А. Н. Несмеянова.

В России разработали новый способ получения полимеров для космоса
© РИА Новости

Новый метод позволяет получать стойкие полимеры за несколько часов, сообщает РИА Новости. Отмечается, что отечественное сырье не будет уступать западным аналогам. Сейчас ученые планируют проведение дополнительных исследований и дальнейшее коммерческое масштабирование проекта.

Напомним, ранее стало известно, что ученые Университета Иннополис в Татарстане разработали систему управления беспилотниками, которой не страшны средства радиоэлектронной борьбы. Она позволит сократить время разработки новых БПЛА в 1,7 раза, а их стоимость до 30%.

Отмечается, что изобретение позволит наладить в России серийное производство новых типов БПЛА. До этого сообщалось, что в технополисе «Эра» создали защищенный от РЭБ канал высокоскоростной связи БПЛА.