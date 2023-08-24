YouTube будет распознавать музыку по напеву пользователя

Во второй половине августа разработчики YouTube начали тестировать новый функционал — распознавание музыки с помощью голосовых команд. После записи аудио или напева трека от пользователя платформа определит мелодию и покажет наиболее подходящие под запрос композиции.

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В отличие от популярнейшей программы Shazam, позволяющей определить трек по проигрыванию самой композиции, голосовой поиск на YouTube сможет определять песню по напеву пользователя. Сейчас функция находится в стадии тестирования на Android: она уже доступна небольшой части пользователей мобильной ОС от Google.