Маск поздравил Индию с успешной посадкой на Луну

Миллиардер из США и владелец социальной сети X (бывшая Twitter) Илон Маск поздравил Индию с успешной посадкой космической станции «Чандраян-3» на Луну. Об этом Маск написал в соцсети.

Ранее 23 августа индийское космическое агентство успешно посадило на Луну спускаемый аппарат в рамках миссии «Чандраян-3». В прямом эфире, который показывали в youtube-канале, за посадкой аппарата следили 7,8 млн человек. Индия стала первой страной, которая смогла посадить космический корабль вблизи южного полюса Луны.