OnePlus переведет все свои смартфоны на процессоры Snapdragon

Qualcomm, безусловно, является одним из самых популярных производителей чипов для Android-смартфонов на сегодняшний день.

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OnePlus традиционно предпочитала процессоры этой компании при разработке новых моделей телефонов. Однако свежие слухи в мире мобильных технологий гласят, что OnePlus планирует использовать исключительно чипсеты Snapdragon начиная со следующего года.

Это означает, что даже более доступные модели, такие как OnePlus Nord 3 или OnePlus Ace 2V, которые ранее оснащались SoC MediaTek, перейдут на решения Qualcomm.

Информация исходит от популярного инсайдера Digital Chat Station, известного утечками из Китая. По его данным, первым телефоном, который OnePlus представит в начале 2024 года, станет OnePlus 12, работающий на Snapdragon 8 Gen 3.