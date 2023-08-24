Индийский луноход совершил первую поездку по Луне

Индийский луноход "Прагьян", прибывший 23 августа на спутник Земли на борту посадочного модуля станции "Чандраян-3", совершил первую поездку по Луне. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований.

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"Луноход [миссии] "Чандраян-3" сошел с посадочного модуля, и Индия совершила прогулку по Луне", - сообщило космическое ведомство на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что "Прагьян" выкатился из модуля и раскрыл солнечные батареи с помощью провода. Последний подключен к посадочному модулю "Викрам". Подготовка к спуску лунохода потребовала времени. Это связано с тем, что он не мог быть запущен до тех пор, пока пыль, поднятая при прилунении посадочного модуля, не рассеется. Поскольку гравитация у Луны меньше, чем у Земли, пыль там оседает дольше.

Луноход "Прагьян" весом 26 кг проработает как минимум лунный день (14 земных суток). Лунный полюс как цель экспедиции был выбран потому, что пока еще никто не пытался серьезно исследовать этот район. Миссии, организованные разными государствами в прошлом, исследовали в основном регион в районе лунного экватора.