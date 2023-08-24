Снижение уровня моря 34 млн лет назад затормозило похолодание

Ученые проанализировали керн из столицы штата Миссисипи, США, и сравнили его с образцами морских глин, которые связаны с эоцен-олигоценовым переходом (примерно 34 миллиона лет назад). Оказалось, что в этот период уровень моря значительно снизился, из-за чего органический материал под воздействием воздуха переработался в углекислый газ. Он, в свою очередь, попал в атмосферу. Судя по всему, ученым теперь придется сдвинуть дату наращивания ледяных щитов на 300 тысяч лет. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

© InScience

Антарктический ледяной щит — самое крупное скопление льда на Земле. Он появился в результате слияния наземного щита Восточной Антарктиды, морского ледяного щита Западной Антарктиды, а также нескольких плавучих шельфовых ледников и горно-покровных комплексов. В период эоцен-олигоценового перехода (примерно 34 миллиона лет назад), когда случилась крупномасштабная смена фауны, ледяной покров Восточной Антарктики расширился до размеров, близких к нынешним, а уровень моря снизился. Это привело к перераспределению биогеохимических циклов между континентальными шельфами и глубовокодными районами океана. Одной из главных причин этому, помимо десятков миллионов лет относительно свободного ото льда, теплого климата, может быть понижение уровня моря. Однако доказательства тому отсутствовали.

Видео дня

Ученые выбурили керн вблизи Джексона, штат Миссисипи, США, и сравнили его с образцами морских глин, которые связаны с эоцен-олигоценовым переходом. Они обнаружили, что из-за снижения уровня моря примерно на 40 метров при формировании антарктических ледяных шапок углерод перенесся из остатков прибрежной растительности в атмосферу. Из-за этого похолодание климата замедлилось на 300 тысяч лет. Прибрежные районы подверглись интенсивной эрозии дождями и реками. Вследствие этого растительность начала контактировать с кислородом воздуха и стала доступна бактериям. Так органический материал перерабатывался в углекислый газ и попадал в атмосферу.