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Появился первые снимки Луны с индийского модуля «Викрам»

Индийское космическое агентство показало первые фотографии Луны, полученные со спускаемого модуля «Викрам». Снимки опубликованы на странице ведомства в социальной сети X (бывший Twitter).

Появился первые снимки Луны с индийского модуля «Викрам»
© ISRO

«Изображение, полученное камерой после приземления. На нем показана часть места посадки "Чандраяна-3". Видна также нога (аппарата) и сопровождающая ее тень. "Чандраян-3" выбрал относительно плоский участок лунной поверхности», — говорится в посте.

Индийская лунная станция установила связь с центром управления

Ранее сообщалось, что индийский модуль установил связь с центром управления полетами в Бангалоре.

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