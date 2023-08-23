Появился первые снимки Луны с индийского модуля «Викрам»
Индийское космическое агентство показало первые фотографии Луны, полученные со спускаемого модуля «Викрам». Снимки опубликованы на странице ведомства в социальной сети X (бывший Twitter).
«Изображение, полученное камерой после приземления. На нем показана часть места посадки "Чандраяна-3". Видна также нога (аппарата) и сопровождающая ее тень. "Чандраян-3" выбрал относительно плоский участок лунной поверхности», — говорится в посте.
Ранее сообщалось, что индийский модуль установил связь с центром управления полетами в Бангалоре.
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