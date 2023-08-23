Индийская лунная станция установила связь с центром управления

Индийская организация космических исследований сообщает, что посадочный модуль индийской автоматической межпланетной станции Chandrayaan-3 успешно установил связь с центром управления полётами в Бангалоре прямо с поверхности Луны. Об этом сообщает «Интерфакс» .

«Установлена связь между посадочным модулем Chandrayaan-3 и MOX-ISTRAC (Центром обеспечения полётов сети телеметрии, слежения и управления), расположенном в Бангалоре», – сказано в сообщении индийской организации.

Отмечается, что аппарат прилунился в 15:32 по мск. В данный момент он находится на Южном полюсе Луны. Это делает Индию четвёртой страной в мире, которая успешно осуществила запуск и посадку своего аппарата на Луну. В дальнейшем Chandrayaan-3 займётся отработкой технологий – аппарат должен будет на практике испытать своё оборудование и провести ряд экспериментов.