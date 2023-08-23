31 августа россияне смогут наблюдать самую большую Луну года

«Что это такое? Луна обращается вокруг Земли и в течение всего года каждый месяц подходит близко к нашей планете и удаляется от неё. То есть, её орбита имеет свой перигей и апогей. И вот, когда, проходя перигей, Луна ещё и принимает фазу полнолуния, мы видим самую большую Луну, или как её называют — «Суперлуну» (но это не астрономический термин)», — объяснила астроном.