Индия запустит станцию по изучению Солнца в начале сентября

Индия планирует запустить свою первую космическую станцию по исследованию Солнца Aditya-L1 в первую неделю сентября. Об этом сообщил глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Шридхара Соманатх.

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"ISRO планирует множество миссий в ближайшее время. Непосредственно предстоит Aditya-L1. Это миссия по изучению Солнца, по процессам в ее короне. Ракета будет, возможно, собрана сегодня-завтра. Мы планируем запуск в первую неделю сентября, если все пойдет по плану", - заявил Соманатх на пресс-конференции после успешной посадки спускаемого модуля миссии "Чандраян-3" на Луну.

По данным ISRO, Aditya-L1 будет выведена на гало-орбиту в район точки Лагранжа L1 системы Солнце - Земля на расстоянии примерно 1,5 млн км от Земли. В этой точке автоматическая станция может находиться неподвижно относительно Земли и Солнца, что обеспечивает беспрепятственное наблюдение за светилом. Главная цель миссии Aditya-L1, запуск которой неоднократно откладывался, состоит в изучении солнечной короны, хромосферы и солнечного излучения в различных спектрах.