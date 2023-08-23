Археологи нашли следы "фестиваля", проведенного 6500 лет назад

В Великобритании археологи обнаружили свидетельства проведения древнего "фестиваля", который, вероятно, собрал в своих рядах сотни людей из разных мест. Открытие также проливает новый свет на название острова Британия.

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О находке сообщает The Independent. Издание напоминает о том, что слово "Британия", как считается, происходит от кельтского слова "Pritani", означающего "раскрашенные". Это слово почти наверняка отражает доисторическое пристрастие коренных жителей к раскрашиванию своих тел. Однако до сих пор не было найдено достаточного количества археологических свидетельств того, что доисторические жители острова следовали такой культурной традиции.

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Новое исследование, проведенное на северо-западе Англии, похоже, впервые дает археологам такие свидетельства. Они провели раскопки на стоянке каменного века, расположенной недалеко от города Карлайла. Предполагается, что это было не постоянное поселение, а место, специально предназначенное для проведения церемоний. На это указывает и архитектура, и сделанные здесь находки.

В частности, в границах церемониального доисторического центра, возраст которого оценивается примерно в 6500 лет, археологи нашли самую большую коллекцию, состоящую из 600 кусков красной охры, когда-либо найденную в Великобритании. Также были раскопаны многочисленные шлифовальные камни. Они использовались для измельчения охры в порошок и производства красителя.

Среди других находок археологи выделяют трезубые копья, которые использовались для рыбного промысла. Есть мнение, что неподалеку от раскопанного центра в весенний сезон велась ловля лосося. Добывали рыбу не только с помощью трезубцев, но и при помощи луков со стрелами. Удивительно, но археологам удалось найти не только свидетельства изготовления стрел каменного века, но и два больших трезубца, выполненных из дерева.

Последние, предположительно, были вотивными предметами, изготовленными специально для подношения в дар богам. Вероятно, они были опущены в болото перед началом рыбного промысла, а болотистая среда законсервировала эти артефакты. Поэтому они неплохо сохранились, хотя их возраст исчисляется тысячелетиями.

Изучение церемониального места и найденных предметов привело археологов к выводу о том, что здесь проводились своего рода древние фестивали. Возможно, они были связаны с началом или завершением сезона добычи лосося. Судя по находкам, люди стекались сюда из разных мест. Это было важное событие, проводившееся ежегодно. Оно собирало сотни человек, которые для участия в ритуалах раскрашивали свои тела охрой.