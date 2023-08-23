Эксперт рассказал, как Россия защитила зарядные станции от хакеров
Российским специалистам удалось защитить зарядные станции для электромобилей от зарубежных хакеров, рассказал директор по развитию компании Touch Александр Говорин. Его интервью опубликовало РИА «Новости» в своем Telegram-канале.
Эксперт пояснил, что станции неоднократно подвергались атакам злоумышленников и-за рубежа.
На фоне этого российские специалисты пересобрали станции как таковые, поменяли программное обеспечение, заметил Говорин.
В настоящее время, уточнил эксперт, сервер, управляющий системой соответствующих устройств, находится в России. Он добавил, что иностранным хакерам не удастся из-за границы отключить ни его, ни зарядные станции.
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