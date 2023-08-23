«Чандраян-3» на Луне: что нужно знать об индийской лунной миссии

23 августа состоялось историческое событие: индийский модуль «Чандраян-3» успешно приземлился на поверхность Луны в районе Южного полюса. Индия стала первопроходцем в освоении новых регионов спутника — рассказываем все, что нужно знать о «Чандраян-3».

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Что такое «Чандраян-3»

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«Чандраян-3» — третья по счету лунная миссия Индийской организации космических исследований. Она продолжает цели миссии «Чандраян-2» 2019 года, в ходе которой космический аппарат Индии обнаружил следы водяного льда на темной стороне Луне. Специалисты планировали доставить на поверхность спутника ровер для сбора научных данных, однако посадочный аппарат потерпел аварию из-за ошибки в программном обеспечении.

«Чандраян-3» благополучно приземлился на недалеко от Южного полюса Луны — это первая миссия, достигшая подобной цели. Кроме того, Индия стала четвертой страной, успешно отправившей космический аппарат на поверхность спутника, после США, Китая и СССР.

ISRO

Технические данные «Чандраян-3»

Согласно изданию Times of India, расходы на миссию «Чандраян-3» составили примерно $77 млн. Приоритетной задачей миссии Индийская организация космических исследований называет отработку технологий: аппараты должны безопасно приземлиться на Луне, испытать свое снаряжение и провести ряд экспериментов.

После аварии предыдущей миссии индийские инженеры провели масштабную работу над ошибками, но, в целом, состав и композиция «Чандраян-3» немногим отличаются от предшественника. Он состоит из спускаемого модуля Vikram и лунохода Pragyan. Обе машины оснащены широким арсеналом инструментов для сбора научных данных: от приборов для измерения термальной проводимости до сейсмографов, спектроскопов и спектрометров.