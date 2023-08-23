Моди прокомментировал посадку индийского аппарата на Луне
Успех миссии «Чандраян-3» и посадка аппарата на Луне — это «рассвет новой Индии». Об этом заявил премьер-министр республики Нарендра Моди, передает ТАСС.
«Когда мы видим такие исторические моменты, мы очень гордимся. Это рассвет новой Индии», — сказал он.
Затем Моди поздравил специалистов Индийской организации космических исследований с этим «беспрецедентным достижением». По его словам, ни одна другая страна раньше не могла приземлиться в этой части Луны. Он отметил, что это «изменит все повествование и истории» о спутнике Земли.
«Мы являемся свидетелями нового полета новой Индии. Была написана новая история», — добавил премьер-министр.
Ранее индийский посадочный модуль «Викрам» станции «Чандраян-3» доставил на Луну небольшой 26-килограммовый луноход. Таким образом Индия стала четвертой страной мира, которой удалось осуществить мягкую посадку аппарата на спутник Земли после СССР, США и Китая, а также первым государством, сделавшим это на Южном полюсе Луны.