Моди прокомментировал посадку индийского аппарата на Луне

«Когда мы видим такие исторические моменты, мы очень гордимся. Это рассвет новой Индии», — сказал он.

Затем Моди поздравил специалистов Индийской организации космических исследований с этим «беспрецедентным достижением». По его словам, ни одна другая страна раньше не могла приземлиться в этой части Луны. Он отметил, что это «изменит все повествование и истории» о спутнике Земли.