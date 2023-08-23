На обратной стороне Луны выявлены скрытые структуры

Группа ученых из Института планетологии, работающая с коллегами из Китайской академии наук, Шэньчжэньского и Абердинского университетов, обнаружила на темной стороне Луны скрытые структуры, которые залегают на глубине в сотни метров под поверхностью. Найти их помогли данные радара, установленного на борту китайского посадочного модуля и лунохода.

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Как сообщает Phys.org, необходимые сведения были получены в рамках исследовательской миссии "Чанъэ-4" (Chang'E-4). Этот китайский посадочный модуль стал первым, прилунившимся на темной стороне спутника Земли. Исследования на поверхности Луны он проводит с 2018 года.

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Космический аппарат снабжен луноходом, на борту которого установлен радар LPR. Это устройство посылает сигналы глубоко под поверхность Луны и принимает отраженные сигналы. Данная технология три года назад позволила другой группе исследователей создать первую карту недр Луны глубиной до 40 метров.

В новом исследовании эта идея получила развитие, а рекорд глубины был побит. Авторам новой работы удалось создать карту недр, простирающуюся на 300 метров ниже поверхности. Они выяснили, что верхние 300 метров поверхности Луны состоят из нескольких слоев материала, небольшого количества щебня, пыли и почвы. Также были обнаружены следы скрытого кратера, а еще ниже - слои лавы, которые свидетельствуют о вулканическом прошлом Луны.

Исследователи установили, что каждый последующий слой лавы тоньше предыдущего. По их мнению, это свидетельствует об охлаждении и затягивании трещин. К слову, предыдущие исследования показали, что вулканическая активность на Луне прекратилась примерно один миллиард лет назад. А новые данные "Чанъэ-4" в целом подтверждают общепринятую теорию о формировании Луны.

Она предполагает, что Луна образовалась примерно 4,5 миллиарда лет назад, когда некое крупное тело, возможно, большая планета столкнулась с Землей. В результате катастрофы на орбиту был выброшен огромный кусок породы, представлявший собой смесь материала Земли и врезавшейся в нее планеты. Спустя некоторое время в молодую Луну врезался еще один крупный объект, расколовший ее поверхность. Это позволило некоторой части расплавленного материала просочиться из ее недр на поверхность.