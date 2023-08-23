В России стартовали продажи наушников для сна

В отличие от привычных наушников, Anker Soundcore Sleep A10 имеют функцию мониторинга и продолжительности сна, поэтому предназначены в первую очередь для использования в ночное время.

© Российская Газета

Как заявляет производитель, специальная 4-точечная система шумоподавления наушников обеспечивает максимально комфортный процесс засыпания и способна глушить уровень шума до 35 дБ. Датчики могут определить, когда пользователь уснул, и выключают в этот момент музыку. Также для большего комфорта на время сна наушники могут самостоятельно включать белый шум.