В России стартовали продажи наушников для сна
В отличие от привычных наушников, Anker Soundcore Sleep A10 имеют функцию мониторинга и продолжительности сна, поэтому предназначены в первую очередь для использования в ночное время.
Как заявляет производитель, специальная 4-точечная система шумоподавления наушников обеспечивает максимально комфортный процесс засыпания и способна глушить уровень шума до 35 дБ. Датчики могут определить, когда пользователь уснул, и выключают в этот момент музыку. Также для большего комфорта на время сна наушники могут самостоятельно включать белый шум.
Soundcore Sleep A10 отслеживают продолжительность и качество сна в течение ночи и могут предоставить подробный отчет по дням, неделям, месяцам или годам в мобильном приложении. Время работы новинки составляет до 10 часов от одного заряда, а зарядный кейс рассчитан еще на 40 часов. О старте продаж Anker Soundcore Sleep A10 сообщила компания МТС.