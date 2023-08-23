Xiaomi работает над секретной ОС MiOS

Компания Xiaomi вновь становится предметом обсуждения в среде инсайдеров. Недавно стало известно, что китайский бренд зарегистрировала домен mios.cn, что может указывать на разработку новой мобильной операционной системы.

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Инсайдер Digital Chat Station и другие источники поделились информацией о возможной новинке. По их данным, MiOS будет полностью новой ОС, совместимой с Android, но при этом отличной от текущей оболочки MIUI.

Это подтверждается комментариями в социальной сети Weibo, где уточняется, что MiOS не является будущей версией MIUI 15.