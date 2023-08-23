Росавиация опровергла слух о сокращении числа рейсов из-за нехватки деталей
Информация о сокращении Росавиацией количества рейсов в России из-за нехватки самолетов и комплектующих не соответствует действительности. Как сообщает URA.RU, об этом заявили в пресс-службе Росавиации.
Ранее в Сети стала распространяться информация о том, что ведомство якобы призвало сократить количество рейсов из-за нехватки запчастей. В ведомстве отметили, что СМИ неверно истолковали их сообщение.
«У нас была телеграмма в авиакомпании с рекомендацией обеспечить при выполнении полетов резервные борта. Никаким образом она не трактуется как сокращение какого-то парка воздушного флота или замещение воздушных судов в связи с нехваткой комплектующих», — подчеркнули в ведомстве.
Информацию также опровергли и журналисты, которые изучили количество рейсов и не нашли их сокращения.