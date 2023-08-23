Росавиация опровергла слух о сокращении числа рейсов из-за нехватки деталей

«У нас была телеграмма в авиакомпании с рекомендацией обеспечить при выполнении полетов резервные борта. Никаким образом она не трактуется как сокращение какого-то парка воздушного флота или замещение воздушных судов в связи с нехваткой комплектующих», — подчеркнули в ведомстве.