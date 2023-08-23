IT-эксперт объяснил, как распознать слежку через камеру смартфона

Распознать слежку через камеру смартфона поможет наблюдение за основными параметрами устройства, которые подтвердят или опровергнут опасения. Об этом агентству «Прайм» рассказал руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.

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По словам эксперта, на слежку может указывать ускоренная разрядка аккумулятора смартфона. Это может свидетельствовать о том, что камера работает в фоновом режиме и передает данные через интернет. Однако Закарян отметил, что такое явление может быть вызвано и другими причинами, такими как просмотр видео или изношенность батареи.

Чтобы проверить, является ли камера источником проблемы, нужно зайти в настройки устройства и посмотреть, какие приложения потребляют больше всего энергии. Если камера окажется в числе лидеров, то это может быть поводом для беспокойства.

Другой признак слежки — это резкое увеличение потребления интернет-трафика.

«Резкий рост потребления интернета при условии, что пользователь не менял свои стандартные привычки и поведение в интернете, может говорить о несанкционированной внешней активности», — отметил эксперт.

Для защиты от слежки Закарян рекомендовал ограничить доступ к камере большинству приложений, особенно если они не требуют ее для своей работы. Также он посоветовал использовать антивирусные программы и не устанавливать подозрительные приложения из неизвестных источников.