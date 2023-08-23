Маск изменит в соцсети Х отображение новостных заголовков

Илон Маск подтвердил информацию об изменениях в отображении новостных заголовков в ленте соцсети Х. Сейчас новостные посты отображаются в виде карточки, содержат ссылку с превью и краткое описание содержания поста.

Маск подтвердил, что инициатива нововведений исходит от него. Он уверен, что сейчас посты с новостями занимают слишком много места, а изменение дизайна позволит уменьшить размер таких постов и поможет в борьбе с кликбейтом.

После обновления новостные посты будут иметь только изображение, отсылающее к смыслу текста. При этом для размещения ссылки придётся вручную добавлять текст для описания основного посыла. Цель простая: снизить количество новостных публикаций.