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"ВКонтакте" начала внедрять нейросеть для распознавания оскорблений в комментариях

Команда "ВКонтакте" разработала и начала внедрять в социальную сеть нейросеть, которая автоматически распознает оскорбления в комментариях и скрывает их в отдельном блоке. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.

«ВКонтакте» разработала нейросеть для распознавания оскорблений в комментариях
© «Вконтакте»

"Команда "ВКонтакте" разработала нейросеть, которая способна автоматически распознавать ругательства, оскорбления и другие негативные высказывания в комментариях и скрывать их в отдельном блоке. При желании пользователь может раскрыть отфильтрованные комментарии", - сообщили в пресс-службе.

Функция станет доступна пользователям постепенно, добавили в пресс-службе.

Ранее соцсеть представила специальный режим "Личное пространство", который позволяет оградиться от нежелательного внимания. Также пользователям стали доступны предупреждения о подозрительных собеседниках в "VK Мессенджере" и фильтр нецензурных выражений.