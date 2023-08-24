«ВКонтакте» разработала нейросеть для распознавания оскорблений в комментариях

Команда "ВКонтакте" разработала и начала внедрять в социальную сеть нейросеть, которая автоматически распознает оскорбления в комментариях и скрывает их в отдельном блоке. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.
"Команда "ВКонтакте" разработала нейросеть, которая способна автоматически распознавать ругательства, оскорбления и другие негативные высказывания в комментариях и скрывать их в отдельном блоке. При желании пользователь может раскрыть отфильтрованные комментарии", - сообщили в пресс-службе.
Функция станет доступна пользователям постепенно, добавили в пресс-службе.
Ранее соцсеть представила специальный режим "Личное пространство", который позволяет оградиться от нежелательного внимания. Также пользователям стали доступны предупреждения о подозрительных собеседниках в "VK Мессенджере" и фильтр нецензурных выражений.