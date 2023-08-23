В России появился инструментарий для разработки приложений для ОС «Аврора»
Российские программисты разработали базу для создания приложений для российской ОС «Аврора».
Компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП) выпустила новую версию фреймворка Flutter 3.3.10 SDK и внедрила поддержку операционной системы «Аврора». Это означает, что теперь разработчики могут создавать мобильные приложения под «Аврору» с использованием этого инструмента. Flutter — это набор средств для создания приложений под Android и iOS с использованием языка Dart, разработанный Google. Это обновление расширяет возможности для разработчиков, работающих с «Авророй».
Компания «Открытая мобильная платформа» стремится сделать «Аврору» более привлекательной для разработчиков, добавив поддержку Flutter. Это важно, так как «Аврора» сталкивается с проблемой ограниченного количества приложений. Большинство разработчиков предпочитают создавать приложения для Android и iOS, так как эти платформы имеют более широкую аудиторию и рынок. Из-за этой проблемы «Аврора» не получает достаточно внимания от разработчиков.
Следует отметить, что для доработки и адаптации «Авроры» до 2027 года потребуется огромная сумма — 300 миллиардов рублей. Несмотря на это, компания «Открытая мобильная платформа» и «Ростелеком» продолжают усилия по развитию и продвижению «Авроры» как отечественной операционной системы, но она остаётся ориентированной в основном на государственные структуры и корпорации.