В России ИИ займется набором сотрудников на госслужбу

Искусственный интеллект используют при найме сотрудников на госслужбу
Минцифры намерено в качестве эксперимента использовать искусственный интеллект (ИИ) для отбора сотрудников на государственную службу. Об этом со ссылкой на проект постановления правительства России пишет ТАСС.
В документе отмечается, что эксперимент будет проводиться на платформе «Государственные кадры» в два этапа - с 1 сентября 2023 года по 1 марта 2024 года и с 2 марта 2024 года по 1 ноября 2024 года.
Его целями заявлены: апробация функциональных возможностей платформы «Государственные кадры» участниками эксперимента, создание единого коммуникационного пространства гражданских служащих и работников, а также внедрение в кадровую работу технологий искусственного интеллекта.
Участие в эксперименте примут Минтруд, Минфин, Минэкономразвития, Минцифры, Росаккредитация.
Ранее в Москве на основе искусственного интеллекта был запущен чат-бот, созданный при участии практикующих врачей. Он помогает москвичам вносить в электронные медкарты сведения о перенесенных травмах, операциях, аллергиях, патологиях, принимаемых лекарственных препаратах или особенностях образа жизни. А также с помощью сервиса жители столицы могут передать жалобы на самочувствие перед приемом офтальмолога.