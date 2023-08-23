В России ИИ займется набором сотрудников на госслужбу

Минцифры намерено в качестве эксперимента использовать искусственный интеллект (ИИ) для отбора сотрудников на государственную службу. Об этом со ссылкой на проект постановления правительства России пишет ТАСС.

В документе отмечается, что эксперимент будет проводиться на платформе «Государственные кадры» в два этапа - с 1 сентября 2023 года по 1 марта 2024 года и с 2 марта 2024 года по 1 ноября 2024 года.

Его целями заявлены: апробация функциональных возможностей платформы «Государственные кадры» участниками эксперимента, создание единого коммуникационного пространства гражданских служащих и работников, а также внедрение в кадровую работу технологий искусственного интеллекта.

Участие в эксперименте примут Минтруд, Минфин, Минэкономразвития, Минцифры, Росаккредитация.