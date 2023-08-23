Панцири черепах сохранили радиоактивные следы ядерных испытаний

Физики из Лос-Аламосской нацлаборатории и других исследовательских центров США предложили метод мониторинга радиоактивных загрязнений по панцирям черепах. Результаты исследования опубликовали в журнале PNAS Nexus.

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Наружный слой черепашьего панциря сложен пластинками из кератина. Они нарастают последовательными слоями и содержат различные примеси, таким образом сохраняя «химическую летопись» прошлого. Поскольку продолжительность некоторых черепах достигает сотен лет, информацию о загрязнении можно проследить на протяжении довольно долгого срока.

Ученые считают, что панцири можно использовать как «накопители» радиоактивного загрязнения, связанного с испытаниями ядерного оружия. Хоть большинство стран и перестали проводить испытания еще в 90-е годы, в отдельных местах планеты накопилось достаточно радиационного заражения. Кроме того, загрязнения вызывали аварии и просто неосторожное обращение с радиоактивными материалами на производстве.

Ранее ученые пытались отслеживать такие загрязнения по кольцам деревьев, однако метод оказался ненадежным и неточным. По этой причине физик Сайлер Конрад и его коллеги обратили внимание на панцири черепах — они состоят из более прочного и плотного материала.