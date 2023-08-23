Магнитные бури сегодня, 23 августа: прогноз геомагнитной обстановки

Сегодня напряжение на солнце нарастает, из-за чего геомагнитные колебания становятся более мощными. Однако вместе с тем сила вспышек не выходит за рамки нейтральных показателей.

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Подробнее об опасности геомагнитных бурь 23 августа – в материале «Рамблера».

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Геомагнитный фон 23 августа 2023 года

Сегодня ожидается необычная геомагнитная активность. С полуночи до 3:00, с 6:00 до 9:00 и с 15:00 до полуночи ожидаются геомагнитные удары силой в два балла. Данные метеоусловия считаются нейтральными.

С 09:00 до 12:00 мощность уменьшится до одного балла. Данный период характеризуется спокойствием магнитосферы, но при этом положительной динамики не ожидается.

С 03:00 до 06:00, а также с 12:00 до 15:00 ожидаются геоудары критической силы мощностью три балла. Малая магнитная буря может привести к тому, что метеозависимые люди почувствуют легкое недомогание, усталость и слабость.

Опасность геомагнитных бурь

В то время как одни люди не ощущают на себе влияние геомагнитных бурь, другие серьезного страдают от этого природного явления. Согласно исследованиям, магнитные бури на солнце оказывают воздействие на сердечно-сосудистые системы. В частности, они могут повышать риск возникновения приступов гипертонии, инфарктов, инсультов и других нарушений.

Специалисты предполагают, что все это связано с изменением вязкости крови и сокращением мышц сердечно-сосудистой системы. Пациентам, страдающим от заболеваний сердца и сосудов, следует иметь под рукой тонометр и препараты для борьбы с приступами.

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Кроме того, считается, что магнитные бури на солнце могут вызывать мигрени, боли в суставах, перепады настроения и обострение хронических недугов.

Как уменьшить негативное влияние магнитных бурь на организм

Существует несколько способов, которые помогают бороться с пагубным влиянием магнитных бурь. Если вы склонны к метеочувствительности, обратите на них внимание.

Прежде всего важно проверить, что в аптечке имеются препараты на случай обострения хронических болезней. Вдобавок к этому необходимо соблюдать правила здорового образа жизни: много гулять пешком, двигаться и хорошо питаться.

Старайтесь больше отдыхать и спать, а также пить больше чистой воды и травяных чаев. А вот от кофе в период магнитных бурь стоит отказаться.