Найден коричневый карлик горячее Солнца

При помощи спектроскопических данных с Very Large Telescope Европейской южной обсерватории ученые обнаружили систему из двух космических объектов на расстоянии около 1400 световых лет от Земли. Она состоит из «белого» и «коричневого» карликов. Второй очень похож на Юпитер, одно из его полушарий имеет температуру от 7000°C до 9500°C, что больше температуры любой известной планеты-гиганта. Это открытие позволит лучше изучить экзопланеты, а также формирование атмосфер и звезд. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.

В конце XX века астрономы обнаружили и подтвердили первую экзопланету, а сегодня их известно уже 5 тысяч. Это планеты, которые вращаются вокруг звезд за пределами Солнечной системы. Сегодня они интересуют всех астрофизиков. Горячие юпитеры — класс экзопланет. Их так назвали, потому что по массе они похожи на газовую планету-гиганта Юпитер. В отличие от него, горячие юпитеры обычно вращаются очень близко к своим звездам. Они совершают полный оборот вокруг своей звезды всего за несколько дней или даже часов, тогда как Юпитеру из нашей Солнечной системы требуется 11,9 года. Как следует из названия, горячие юпитеры имеют чрезвычайно высокую температуру поверхности — в среднем от 1000°C до 1700°C. Однако долгое время было трудно изучать экзопланеты, так как они малы и тусклы по сравнению со звездами.

Видео дня

Авторы проанализировали спектроскопические данные с Very Large Telescope Европейской южной обсерватории и открыли новую систему из двух объектов. Она расположена на расстоянии около 1400 световых лет и может помочь изучить горячие атмосферы Юпитера. Хотя оба небесных тела и называют «карликами», они очень отличаются друг от друга по природе. Один из них «белый карлик». Это «умершие» солнцеподобные звезды, на которых прекратились термоядерные реакции и которые светятся только за счет тепловой энергии. Другой — «коричневый карлик», он вращается вокруг первого. Это не планета и не звезда. По массе такие объекты находятся между газовыми гигантами и звездами. То есть они слишком массивны, чтобы быть обычными планетами, но при этом их масса совсем чуть-чуть не дотягивает до порога, после которого из-за гравитации начинаются термоядерные реакции.

«Мы идентифицировали вращающийся вокруг звезды объект, подобный горячему юпитеру, который является самым горячим из когда-либо обнаруженных, примерно на 2000°C горячее поверхности Солнца», — говорят авторы о коричневом карлике.

В отличие от горячих юпитеров, затененных ярким светом, этот объект очень большой и вращается вокруг звезды, которая в 10 тысяч раз слабее обычных.

Ученые проанализировали яркость света, который излучает система, и определили температуру поверхности коричневого карлика в обоих полушариях. «Дневная сторона» всегда обращена к звезде, что связано с близким расположением коричневого карлика к белому. Эта сторона подвержена более интенсивному излучению. «Темная сторона» же сторона никогда не попадает под свет. Исследование показало, что температура дневной стороны составляет от 7000°C до 9500°C. Это горячее любой известной планеты-гиганта. Такой температурой обладают звезды типа А. Они могут быть в два раза массивнее Солнца. Температура темной стороны составила от 1000°C до 2700°C. Таким образом, разница температур между полушариями примерно 6000°C. Также авторы смогли определить, что этот объект обладает массой, равной 75-88 массам Юпитера. Потенциально он может быть одним из самых больших известных коричневых карликов.

Обнаруженная система позволяет изучить влияние экстремального ультрафиолетового на атмосферы планет. Такое излучение играет важную роль во многих астрофизических процессах.