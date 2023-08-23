В Paint и других программах Windows появятся ИИ-функции

Microsoft планирует добавить функции искусственного интеллекта во встроенные в Windows приложения, включая графический редактор Paint. Как сообщает Windows Central, компания рассматривает возможность интеграции алгоритма в Paint, который сможет генерировать изображения по текстовому описанию, введенному пользователем.

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Алгоритм будет основан на нейросети, которая уже используется сервисом Bing Image Creator. Ресурс также опубликовал макет обновленного интерфейса Paint с новыми функциями. В графическом редакторе должна появиться кнопка Magic Paint и боковая панель, где пользователь сможет задать параметры желаемого изображения. Затем полученное изображение переносится на полотно для последующих изменений по своему усмотрению или сохранения.

Кроме Paint функции искусственного интеллекта могут быть внедрены и в другие приложения Windows, такие как «Фотографии», «Камера» и «Ножницы». Они получат возможность распознавать лица и текст на фотографиях и скриншотах, что упростит работу с графическими данными.

Когда нововведения появятся в Windows, неизвестно. Следующее масштабное обновление операционной системы Microsoft, в которой расширят возможности работы с искусственным интеллектом, запланировано на 2024 год.

Компания Microsoft пока никак не прокомментировала эту информацию.