Маск выступил с новыми обвинениями в адрес соцсети Цукерберга

Американский предприниматель и владелец социальной сети X (бывшая Twitter) Илон Маск считает, что платформа Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) занимается манипуляцией общественного мнения. Об этом сообщается на странице Маска в его микроблоге.
«Facebook манипулирует людьми почти по всей планете. Вот почему они не открывают исходный код своего алгоритма», — подчеркнул Маск в своем профиле.
Также миллиардер упомянут пост, где была ссылка на расследование Sky News Australia об использовании Facebook услуг предвзятых организаций для проверки контента на достоверность на своей платформе.
До этого Маск обвинил Марка Цукерберга в трусости. В июне текущего года Маск написал о желании подраться с генеральным директором корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) в одном из своих постов. При этом Цукерберг ответил, что принимает вызов. Причиной конфликта руководителей социальных стала разработка Цукербергом аналога известной соцсети Маска.