Маск выступил с новыми обвинениями в адрес соцсети Цукерберга

Американский предприниматель и владелец социальной сети X (бывшая Twitter) Илон Маск считает, что платформа Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) занимается манипуляцией общественного мнения. Об этом сообщается на странице Маска в его микроблоге.

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«Facebook манипулирует людьми почти по всей планете. Вот почему они не открывают исходный код своего алгоритма», — подчеркнул Маск в своем профиле.

Также миллиардер упомянут пост, где была ссылка на расследование Sky News Australia об использовании Facebook услуг предвзятых организаций для проверки контента на достоверность на своей платформе.