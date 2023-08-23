Андромеда помогла измерить темную материю

Ученые поняли, что обнаружить и измерить темную энергию можно, исследуя Андромеду — ближайшую к нам галактику, которая движется навстречу Млечному Пути. Специалисты предложили установить верхний предел значения космологической постоянной — плотности темной энергии, благодаря которой вселенная расширяется. Этот показатель в пять раз больше того, который можно обнаружить в ранней Вселенной. Результаты опубликованы в The Astrophysical Journal Letters.

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Все, что мы можем увидеть в нашем мире и небе — это всего 5% наблюдаемой Вселенной. Остальное — 27% темной материи, которая удерживает объекты вместе, и 68% — темной энергии, которая их раздвигает. Космологическую постоянную добавил в свою теорию относительности Эйнштейн. В период с 1930-х по 1990-е годы космологическая постоянная считалась равной нулю, пока не была открыта темная энергия, которая вызывает ускорение расширения Вселенной. Однако ученые до сих пор не знают точно, что это такое.

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Многие ученые предлагают искать темную энергию с помощью исследования объектов из ранней Вселенной (и измерения скорости, с которой они отдаляются от нас). Однако сделать это непросто, ведь эта сила не такая уж и сильная. Ее легко преодолевает взаимодействие внутри галактик. Однако есть одно место во Вселенной, которое особенно чувствительно к темной энергии — галактика Андромеды. Это ближайшая к нам крупная галактика, и Млечный Путь потихоньку приближается к ней. Когда это начнет происходить, галактики начнут вращаться друг вокруг друга, но очень медленно (один оборот в 20 миллиардов лет). Но задолго до завершения первого оборота, примерно через пять миллиардов лет, Млечный Путь и Андромеда начнут сливаться и впадать друг в друга.

Ученые предложили исследовать эту галактику-соседку, а именно проанализировать ее массу и движение, чтобы сделать выводы о космологической постоянной и темной энергии. Для этого астрономы использовали серию симуляций, основанных на наилучших доступных оценках массы Млечного Пути и Андромеды. Оказалось, что темная энергия влияет на то, как две галактики вращаются вокруг друг друга.

Так, эта загадочная сила стремится раздвинуть галактики, в то время как гравитация, наоборот, сблизить. В модели ученых видно, что если изменить значение космологической постоянной, то это изменит орбиту Млечного Пути и Андромеды. Основываясь на массе галактик, ученые установили новую верхнюю границу космологической постоянной. Она оказалась в 5,44 раза выше, чем предполагалось ранее.