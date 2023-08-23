Медведев раскритиковал Маска из-за новой функции в Twitter

«Чего стоят эти тупые комментарии, рассчитанные на дегенератов без чувства юмора! Как, например, слова каких-то анонимных дебилов под моим последним постом, утверждающие, что у министра [иностранных дел Германии Анналены] Бербок есть среднее образование. Слава Богу! Но даже при этом она остается дурой», — написал зампред Совбеза.