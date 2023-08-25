На Нептуне заметили необъяснимое светлое пятно

Ученые с помощью Очень Большого телескопа (VLT) изучили поверхность Нептуна. Они рассмотрели огромное темное пятно диаметром около 10 тысяч км – в 20 раз больше Большого каньона в США. Рядом возникло небольшое светлое пятно, происхождение которого исследователи объяснить не смогли.

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Темные пятна на поверхности газовых гигантов представляют собой антициклонические вихри. Наиболее известный пример – Большое красное пятно на Юпитере, крупнейший атмосферный вихрь во всей Солнечной системе, замеченный еще в XVII веке.

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Хотя наблюдения за пятнами ведутся уже не один десяток лет, ученые до сих пор точно не знают, как именно они образуются. Темное пятно на Нептуне было открыто космическим аппаратом NASA «Вояджер-2» в 1989 году. Дальнейшие наблюдения показали, что оно периодически появляется и исчезает, что затрудняет исследования.

Ученые пришли к выводу, что пятна образуются случайным образом раз в несколько лет либо в северных, либо в южных средних широтах, а затем дрейфуют к экватору. Срок их существования составляет примерно один земной год.

Команда Оксфордского университета впервые провела изучение пятна с Земли. Очень Большой телескоп оснащен многоэлементным спектроскопическим прибором, который расщепляет солнечный свет, отраженный от Нептуна, на составляющие цвета и длины волн. Это позволило ученым проанализировать объект более подробно, чем прежде.

Результаты исследований показали, что темные пятна, скорее всего, являются результатом смешивания льда и дымки в атмосфере, в результате чего частицы воздуха темнеют. Кроме того, ученые выявили редкий тип глубоких ярких облаков, который никогда ранее не был идентифицирован даже из космоса. Они предположили, что наличие светлого пятна связано именно с ними.

Исследователи также отметили, что раньше сведения об отдаленных планетах можно было получить только благодаря летательным аппаратам, таким как «Вояджеры». Но развитие технологий сейчас позволяет проводить наблюдения непосредственно с Земли.